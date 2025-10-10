Metro de Panamá anuncia cierre temporal en Nuevo Arraiján desde este sábado 11 de octubre

Para los sábados 12 y 18 de octubre se registrarán cierres parciales en la carretera Panamericana, a la altura de Nuevo Arraiján, en horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., debido a los trabajos de izaje de la primera sección de la pasarela peatonal del Metro de Panamá.
- Cierre de los cuatro carriles de la carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján desde la estación de bomberos hasta la Plaza Premier.
Segunda fase: Desde el sábado 18 de octubre, a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo 19 de octubre.
- Cierre de los cuatro carriles de la carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján desde el Centro de Salud de Nuevo Arraiján hasta la Plaza GX.