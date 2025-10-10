Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 14:00

Metro de Panamá anuncia cierre temporal en Nuevo Arraiján desde este sábado 11 de octubre

El Metro de Panamá indicó los cierres que se registrarán desde el sábado 11 de octubre por trabajos de izaje de la primera sección de la pasarela peatonal.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Para los sábados 12 y 18 de octubre se registrarán cierres parciales en la carretera Panamericana, a la altura de Nuevo Arraiján, en horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., debido a los trabajos de izaje de la primera sección de la pasarela peatonal del Metro de Panamá.

Cierres en la carretera Panamericana durante dos fines de semana

Primera fase: desde el sábado 11 de octubre, a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo 12 de octubre.

  • Cierre de los cuatro carriles de la carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján desde la estación de bomberos hasta la Plaza Premier.

Segunda fase: Desde el sábado 18 de octubre, a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo 19 de octubre.

  • Cierre de los cuatro carriles de la carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján desde el Centro de Salud de Nuevo Arraiján hasta la Plaza GX.
