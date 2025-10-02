Túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanza 47% de avance y cruza el Canal por primera vez

La construcción del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá registra un 47% de avance, informó el equipo del proyecto. Se trata de la primera obra de este tipo en la historia del país que atraviesa el Canal de Panamá, lo que representa un hito en la infraestructura nacional.

La periodista Zelideth Cortez presentó un reportaje especial donde muestra los avances de la megaobra y detalla lo que los ingenieros han encontrado en el fondo de las aguas de la ruta marítima durante la excavación.

Construcción del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá

El túnel, considerado la parte más compleja de la Línea 3, permitirá la conexión de Panamá Oeste con la capital de manera rápida y segura, reduciendo de forma significativa los tiempos de traslado para miles de usuarios.

La Línea 3 del Metro beneficiará a más de 500,000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste, mejorando la movilidad y aportando al desarrollo económico y social del país.