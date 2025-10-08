MiAmbiente inicia auditoría integral en la Mina de Cobre Panamá por seis meses

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) anunció el inicio de una auditoría integral en la Mina de Cobre Panamá, que se desarrollará durante seis meses a partir de la orden de proceder registrada en el portal de Panamá Compras.

La institución explicó que este proceso será técnico y exhaustivo, abarcando todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III del proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón. De acuerdo con MiAmbiente, el contrato cuenta con una vigencia total de ocho meses, que incluye seis meses de ejecución y dos meses para la etapa de liquidación.

MiAmbiente inicia auditoría integral en la Mina de Cobre Panamá

Durante la auditoría se revisarán 32 informes correspondientes a la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación, además de analizar la totalidad de las obras ejecutadas durante la etapa de diseño y construcción, con el fin de verificar su cumplimiento antes de la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada bajo el Plan de Preservación y Gestión Segura.

El ministerio indicó que esta revisión tiene como objetivo garantizar la verificación del cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto, bajo criterios de transparencia y estándares internacionales de evaluación.

Declaraciones de MiAmbiente

Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAmbiente, señaló que esta auditoría permitirá evaluar, con base en evidencia, el nivel de cumplimiento del proyecto en todas sus fases.

“Con esta auditoría integral podremos verificar el cumplimiento o no de cada uno de los aspectos que involucra el proyecto Mina de Cobre Panamá, tanto ambientales, legales, tributarios como sociales, a fin de poder confirmar si se cumplieron de acuerdo con los estándares de la normativa panameña”, destacó Jaén. “Con esta auditoría integral podremos verificar el cumplimiento o no de cada uno de los aspectos que involucra el proyecto Mina de Cobre Panamá, tanto ambientales, legales, tributarios como sociales, a fin de poder confirmar si se cumplieron de acuerdo con los estándares de la normativa panameña”, destacó Jaén.

MiAmbiente reafirmó su compromiso de garantizar la transparencia en la gestión ambiental y de mantener informada a la ciudadanía sobre los resultados que surjan de este proceso técnico.