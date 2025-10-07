Calle 7 Panamá: Edikelis NG y Rafe Lucado se coronan campeones de la temporada 25

La gran final de la temporada 25 de Calle 7 Panamá estuvo marcada por la intensidad y el talento de sus competidores. En la categoría femenina, las competidoras de los equipos Fiebre Amarilla (Edikelis NG) y Furia Roja (Bianca Moreno) protagonizaron un duelo exigente que puso a prueba sus habilidades físicas y mentales.

Desde el inicio del enfrentamiento, Edikelis NG, capitana de la Fiebre Amarilla, mantuvo un ritmo constante y una estrategia sólida que le permitieron dominar el circuito y superar a su rival en menor tiempo. Con este triunfo, Edikelis NG se convierte en pentacampeona, reafirmando su posición como una de las competidoras más destacadas en la historia del programa.

Calle 7 Panamá: ¿Quiénes han sido los ganadores de la temporada 25?

image

En la final masculina, el enfrentamiento entre Rafe Lucado y Joel Searles, conocido como “Mini Bolt”, mantuvo la emoción al máximo. Ambos mostraron un alto nivel de resistencia, concentración y disciplina en un circuito de gran exigencia. Tras una competencia muy cerrada, Rafe Lucado se impuso con mayor eficacia, coronándose como tricampeón masculino de Calle 7 Panamá.

Su regreso al campo de batalla, tras siete años de ausencia, marca un hito en el programa, consolidándolo como uno de los competidores más recordados por su perseverancia y talento.