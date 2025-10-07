Calle 7 Panamá: Final Femenina entre Edikelis Ng y Bianca Moreno – Temporada 25

Calle 7 Panamá

Por Noemí Ruíz En la gran final de la temporada 25 de Calle 7 Panamá, las competidoras de los equipos Fiebre Amarilla por Edikelis Ng y Furia Roja por Bianca Moreno, protagonizaron un intenso duelo que puso a prueba sus habilidades físicas y mentales.

Edikelis NG se corona pentacampeona en la final femenina de Calle 7 Panamá image La competencia, marcada por la exigencia en cada fase, destacó la preparación, destreza y valentía de ambas finalistas. Desde el inicio, Edikelis NG, capitana de la Fiebre Amarilla, impuso un ritmo constante y una estrategia precisa que le permitió completar el circuito en menor tiempo que su rival, asegurando así la victoria en esta edición del programa.

