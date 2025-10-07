| Telemetro
Panamá Calle 7 -  7 de octubre de 2025 - 22:31

Calle 7 Panamá: Final Femenina entre Edikelis Ng y Bianca Moreno – Temporada 25

Edikelis NG se coronó pentacampeona tras vencer a la Furia Roja en la final femenina de la temporada 25 de Calle 7 Panamá.

Calle 7 Panamá

Calle 7 Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En la gran final de la temporada 25 de Calle 7 Panamá, las competidoras de los equipos Fiebre Amarilla por Edikelis Ng y Furia Roja por Bianca Moreno, protagonizaron un intenso duelo que puso a prueba sus habilidades físicas y mentales.

Edikelis NG se corona pentacampeona en la final femenina de Calle 7 Panamá

image

La competencia, marcada por la exigencia en cada fase, destacó la preparación, destreza y valentía de ambas finalistas. Desde el inicio, Edikelis NG, capitana de la Fiebre Amarilla, impuso un ritmo constante y una estrategia precisa que le permitió completar el circuito en menor tiempo que su rival, asegurando así la victoria en esta edición del programa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá: Final Masculina entre Joel Searles y Rafe Lucado– Temporada 25

VIDEO EN VIVO: Calle 7 Panamá hoy en su gran final – Temporada 25°

Calle 7 Panamá: ¿Cuándo y dónde ver la gran final de la temporada 25?

Recomendadas

Más Noticias