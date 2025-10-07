Calle 7 Panamá: Final Femenina entre Edikelis Ng y Bianca Moreno – Temporada 25

En la gran final de la temporada 25 de Calle 7 Panamá, las competidoras de los equipos Fiebre Amarilla por Edikelis Ng y Furia Roja por Bianca Moreno, protagonizaron un intenso duelo que puso a prueba sus habilidades físicas y mentales.
Con este nuevo triunfo, Edikelis NG se convierte en pentacampeona, consolidándose como una de las competidoras más destacadas y consistentes en la historia de Calle 7 Panamá.