CSS implementa plan de contingencia para restablecer atención en centro de hemodiálisis de Colón.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) adoptó medidas inmediatas y concretas para garantizar el restablecimiento de la atención a los pacientes de hemodiálisis del Centro de Atención para Pacientes Renales (CAIPIR), ubicado en la provincia de Colón.

Tras una reunión entre pacientes, representantes de la empresa encargada del mantenimiento de las máquinas de hemodiálisis y la Dirección Institucional de la CSS en Colón, se acordó implementar un plan de contingencia que incluye la limpieza del tanque de ósmosis, que alimenta de agua a los equipos, y la extensión del horario de atención.

La CSS informó que se encuentra fiscalizando el cumplimiento de los compromisos por parte de la empresa proveedora Davita, especialmente en lo relacionado al funcionamiento del sistema de bombeo de agua y el llenado del tanque de ósmosis en esta instalación.

Durante la mañana de este lunes, se suspendió momentáneamente la atención del primer turno en el CAIPIR, debido a fallas en el sistema externo de suministro de agua potable, lo que impidió abastecer el tanque de ósmosis.

La CSS detalló que la Gobernación de Colón, en coordinación con la Policía Nacional, gestionó la implementación de un operativo de vigilancia en los predios del CAIPIR, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y del personal de la institución.