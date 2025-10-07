Panamá Nacionales -

Fiscales anticorrupción brindan informe sobre investigaciones por casos de alto perfil

Este lunes fiscales anticorrupción del Ministerio Público brindaron un informe de las causas que se siguen en casos de alto perfil, donde se investiga a exfuncionarios por presuntos delitos contra entidades como la Caja de Seguro Social (CSS), la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).