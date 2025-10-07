| Telemetro
7 de octubre de 2025 - 19:50

VIDEO EN VIVO: Calle 7 Panamá hoy en su gran final – Temporada 25°

La final de Calle 7 Panamá se tiñe de amarillo en la rama masculina, con Joel y Raif, y en la femenina, las capitanas Edikelis y Bianca se enfrentarán.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¡El gran día ha llegado! La esperada final de la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá está aquí, y será una batalla épica entre la Furia Roja y la Fiebre Amarilla, quienes buscan obtener el título. Después de semanas de intensa competencia, solo uno de ellos se coronará como el nuevo campeón o campeona.

La final de Calle 7 Panamá se tiñe de amarillo en la rama masculina, con Joel y Raif, y en la femenina, las capitanas Edikelis y Bianca se enfrentarán.

Estos cuatro finalistas han demostrado su talento, fuerza y perseverancia a lo largo de la temporada. Ahora, están listos para luchar por el título y la tan ansiada recompensa. ¡Que gane el mejor!.

VIDEO | EN VIVO Gran final de la temporada 25° de Calle 7 Panamá

Embed - TELEMETRO EN VIVO | RETRANSMISIÓN CALLE 7
