| Telemetro
Panamá Calle 7 -  7 de octubre de 2025 - 22:51

Calle 7 Panamá: Final Masculina entre Joel Searles y Rafe Lucado– Temporada 25

Rafe Lucado venció a “Mini Bolt” en una intensa final y se coronó tricampeón masculino de la temporada 25 de Calle 7 Panamá.

Calle 7 Panamá

Calle 7 Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La gran final masculina de la temporada 25 de Calle 7 Panamá enfrentó a Rafe Lucado y Joel Searles, conocido como “Mini Bolt”, en un circuito de alta exigencia que puso a prueba su resistencia, concentración y disciplina.

Desde el inicio, la competencia fue intensa y equilibrada, con ambos finalistas demostrando por qué habían llegado a esta etapa decisiva. Cada fase del circuito se vivió con emoción, reflejando el alto nivel físico y mental de los contendientes.

Victoria para Rafe Lucado, en Calle 7 Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1975764284677210428&partner=&hide_thread=false

Tras una reñida batalla, Rafe Lucado logró completar el circuito con mayor eficacia, coronándose como el tricampeón masculino de la temporada. Los fanáticos podrán revivir la final masculina de la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá a través de las plataformas oficiales del canal.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá: Final Femenina entre Edikelis Ng y Bianca Moreno – Temporada 25

VIDEO EN VIVO: Calle 7 Panamá hoy en su gran final – Temporada 25°

Calle 7 Panamá: ¿Cuándo y dónde ver la gran final de la temporada 25?

Recomendadas

Más Noticias