Calle 7 Panamá: Final Masculina entre Joel Searles y Rafe Lucado– Temporada 25

La gran final masculina de la temporada 25 de Calle 7 Panamá enfrentó a Rafe Lucado y Joel Searles, conocido como “Mini Bolt”, en un circuito de alta exigencia que puso a prueba su resistencia, concentración y disciplina.

Desde el inicio, la competencia fue intensa y equilibrada, con ambos finalistas demostrando por qué habían llegado a esta etapa decisiva. Cada fase del circuito se vivió con emoción, reflejando el alto nivel físico y mental de los contendientes.

Victoria para Rafe Lucado, en Calle 7 Panamá

¡Final épica en Calle 7 Panamá! Edikelis NG se corona pentacampeona y Rafe Lucado tricampeón tras un intenso duelo lleno de fuerza y estrategia.

Tras una reñida batalla, Rafe Lucado logró completar el circuito con mayor eficacia, coronándose como el tricampeón masculino de la temporada. Los fanáticos podrán revivir la final masculina de la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá a través de las plataformas oficiales del canal.