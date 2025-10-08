UTP realiza Concurso de Canoas de Concreto en semana de la Ingeniería Civil

La Universidad Tecnológica de Panamá ( UTP ) desarrolló el Concurso de Canoas de Concreto, organizado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, como parte de las actividades de la Semana de la Ingeniería Civil.

Este año, la competencia reunió a 17 canoas, provenientes de la Sede Central y los centros regionales de Bocas del Toro y Panamá Oeste, demostrando la creatividad y el ingenio de los estudiantes en el diseño y construcción de embarcaciones de concreto funcionales.

UTP celebra concurso de canoas de concreto en la Semana de la Ingeniería Civil

Primer lugar: ‘Mugiwara’, piloteado por Joel Escobar y Carlos Aguilar

Segundo lugar: ‘Los Rangers’

Tercer lugar: ‘Los Merachos’

El concurso no solo fomenta la innovación y la aplicación práctica de conocimientos de ingeniería civil, sino que también promueve el trabajo en equipo, la creatividad y la participación estudiantil en eventos académicos y recreativos.