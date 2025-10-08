Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 12:01

UTP realiza Concurso de Canoas de Concreto en semana de la Ingeniería Civil

La UTP celebró el Concurso de Canoas de Concreto con la participación de 17 equipos de la sede central y centros regionales. ‘Mugiwara’ ganó el primer lugar.

Noemí Ruíz
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) desarrolló el Concurso de Canoas de Concreto, organizado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, como parte de las actividades de la Semana de la Ingeniería Civil.

Este año, la competencia reunió a 17 canoas, provenientes de la Sede Central y los centros regionales de Bocas del Toro y Panamá Oeste, demostrando la creatividad y el ingenio de los estudiantes en el diseño y construcción de embarcaciones de concreto funcionales.

  • Primer lugar: ‘Mugiwara’, piloteado por Joel Escobar y Carlos Aguilar
  • Segundo lugar: ‘Los Rangers’
  • Tercer lugar: ‘Los Merachos’

El concurso no solo fomenta la innovación y la aplicación práctica de conocimientos de ingeniería civil, sino que también promueve el trabajo en equipo, la creatividad y la participación estudiantil en eventos académicos y recreativos.

