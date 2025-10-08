Inicia la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde Mayer Mizrachi

Este miércoles 8 de octubre inició el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde electo de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , del Partido Popular, elegido en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

El Tribunal Electoral otorgó al licenciado José Clemente Guardia Bernal la autorización para recolectar 217,322 firmas, equivalentes al 30 % del total de electores del distrito de Panamá, el cual cuenta con un padrón electoral de 724,406 votantes.

Guardia Bernal dispondrá de un plazo de 120 días calendario para la recolección de las firmas de respaldo requeridas. La recolección de firmas culminará el 4 de febrero de 2026.

Revocatoria de Mandato: ¿Qué es y cuando se aplica?

La revocatoria de mandato es un procedimiento legal donde ciudadanos pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas.

La forma en como Panamá a través del Tribunal Electoral, aplica una revocatoria de mandato para diputados por libre postulación, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento es mediante una solicitud presentada ante la respectiva Dirección Regional de Organización Electoral (DROE).