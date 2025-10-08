Panamá reafirma compromiso con la libertad sindical ante la CIJ en La Haya

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá , Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, participó en la audiencia pública sobre el Convenio sobre libertad sindical y derecho a la sindicalización de la OIT, realizada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el Palacio de la Paz, La Haya.

Durante su intervención, el canciller reiteró el firme compromiso de Panamá con los principios de la libertad sindical consagrados en el Convenio N.º 87 de la OIT, ratificado por el Estado panameño en 1948.

Martínez-Acha Vásquez destacó que, como todo tratado internacional, el Convenio 87 está sujeto al consentimiento de los Estados firmantes, de acuerdo con los principios del derecho internacional público. Por ello, afirmó que cualquier interpretación del convenio debe respetar su texto literal y la intención original de los Estados Partes, evitando extender su alcance a materias no reguladas expresamente en el instrumento.

Delegación de Panamá en La Haya

El ministro estuvo acompañado por:

Jackeline Muñoz de Cedeño , ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, y su equipo técnico

, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, y su equipo técnico Sally Loo Hui , embajadora de Panamá en Países Bajos

, embajadora de Panamá en Países Bajos Lizbeth Hernández Altafulla , secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores

, secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores Adolfo Ahumada, asesor

La participación de Panamá en esta audiencia refuerza su compromiso internacional con los derechos laborales y la libertad sindical, destacando la importancia del cumplimiento de los convenios ratificados por el país.