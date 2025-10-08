Proyecto de ley que crea Patronato de Bandas Independientes avanza a segundo debate en la Asamblea

La Comisión de Educación aprobó en primer debate, con ocho votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley que crea el Patronato Nacional de Bandas Independientes, presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson Jr.
Robinson señaló que la ley fue modificada completamente y que la propuesta fue mejorada con el objetivo de fortalecer las bandas de música independientes de Panamá.
En la comisión se eliminó el artículo que obligaba al Estado a destinar el 0.001 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, con un crecimiento del 6 %, para financiar el patronato. Además, se estableció que el patronato podrá participar del Fondo Nacional de Cultura.
El proyecto continuará su trámite en la Asamblea Nacional para ser aprobado o rechazado en segundo y tercer debate. De obtener un resultado positivo, podrá ser sancionado o vetado por el presidente José Raúl Mulino.