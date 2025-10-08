Alcaldía de San Miguelito entrega stickers vehiculares en Metromall

La Alcaldía de San Miguelito informó a los propietarios de vehículos que ya pueden retirar sus stickers vehiculares, siempre que su placa venza entre octubre y diciembre y se encuentren al día con sus obligaciones. La entrega se realiza en la sede de Metromall, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía de San Miguelito inicia entrega de stickers vehiculares para placas
Las autoridades municipales recordaron que los conductores deben presentar el revisado vigente al momento de retirar el sticker. Este trámite permite mantener actualizada la documentación vehicular y evitar posibles sanciones.
La Alcaldía reiteró su compromiso de facilitar los procesos a los contribuyentes, habilitando puntos accesibles y horarios convenientes para el retiro de los distintivos.