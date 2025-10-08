Alcaldía de San Miguelito entrega stickers vehiculares en Metromall

La Alcaldía de San Miguelito informó a los propietarios de vehículos que ya pueden retirar sus stickers vehiculares, siempre que su placa venza entre octubre y diciembre y se encuentren al día con sus obligaciones. La entrega se realiza en la sede de Metromall, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Alcaldía de San Miguelito inicia entrega de stickers vehiculares para placas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/smalcaldia/status/1975311182366962159&partner=&hide_thread=false ¡Vecinos! ¡Ya llegaron los stickers vehiculares!



Si tu placa vence entre octubre y diciembre y estás al día, puedes pasar a retirar el tuyo en nuestra sede de Metromall, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



No olvides traer tu revisado vigente.… pic.twitter.com/6gBWleLuT7 — Alcaldía de San Miguelito (@smalcaldia) October 6, 2025

Las autoridades municipales recordaron que los conductores deben presentar el revisado vigente al momento de retirar el sticker. Este trámite permite mantener actualizada la documentación vehicular y evitar posibles sanciones.

La Alcaldía reiteró su compromiso de facilitar los procesos a los contribuyentes, habilitando puntos accesibles y horarios convenientes para el retiro de los distintivos.