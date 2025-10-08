Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 13:30

Alcaldía de San Miguelito entrega stickers vehiculares en Metromall

La Alcaldía de San Miguelito inicia entrega de stickers vehiculares para placas que vencen entre octubre y diciembre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de San Miguelito informó a los propietarios de vehículos que ya pueden retirar sus stickers vehiculares, siempre que su placa venza entre octubre y diciembre y se encuentren al día con sus obligaciones. La entrega se realiza en la sede de Metromall, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las autoridades municipales recordaron que los conductores deben presentar el revisado vigente al momento de retirar el sticker. Este trámite permite mantener actualizada la documentación vehicular y evitar posibles sanciones.

La Alcaldía reiteró su compromiso de facilitar los procesos a los contribuyentes, habilitando puntos accesibles y horarios convenientes para el retiro de los distintivos.

