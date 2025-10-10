Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 14:23

Órgano Judicial inaugura nuevo edificio para procesos civiles

El Órgano Judicial inauguró el nuevo edificio del sistema oral civil en Carrasquilla, en cumplimiento de la Ley 402 que adopta el Código Procesal Civil.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Órgano Judicial llevó a cabo la inauguración del nuevo edificio del sistema oral de la Jurisdicción Civil, como parte de la implementación de la Ley 402 de 2023, que adoptó el Código Procesal Civil.

El moderno inmueble, ubicado en Carrasquilla, cuenta con tres niveles, salas de audiencia equipadas con tecnología avanzada y espacios diseñados para garantizar una atención más ágil y eficiente a los usuarios del sistema de justicia.

Con esta infraestructura, el Órgano Judicial busca fortalecer la aplicación del nuevo modelo de justicia civil oral, que promueve la transparencia, la inmediación y la celeridad en los procesos judiciales.

La puesta en marcha del sistema oral civil forma parte de los esfuerzos institucionales por modernizar la administración de justicia en Panamá y brindar un servicio más accesible y eficiente a la ciudadanía.

