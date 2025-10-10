AMP realizará mantenimiento del Core Marítimo del 10 al 12 de octubre

Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 10:31

La AMP informó que realizará mantenimiento del Core Marítimo del 10 al 12 de octubre, afectando el acceso a las plataformas PKI, SAA y E-Segumar.

Noemí Ruíz
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que este viernes 10 de octubre de 2025 se estarán realizando procedimientos de respaldo de las Bases de Datos del Core Marítimo como parte de su mantenimiento programado.

Los trabajos iniciarán a las 6:00 p.m. del viernes 10 de octubre y se extenderán hasta las 6:00 p.m. del domingo 12 de octubre de 2025.

Durante este periodo, el acceso a las aplicaciones PKI, SAA, E-Segumar y otras plataformas asociadas permanecerá fuera de línea, según detalló la entidad. La AMP solicitó a los usuarios reportar cualquier incidencia relacionada con el acceso a aplicaciones, Internet o recursos compartidos antes del inicio del mantenimiento, utilizando los canales de comunicación oficiales establecidos.

