Naviferias del IMA 2025: Venta de jamón Picnic inicia en diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) anunció la realización de las tradicionales Naviferias 2025, una iniciativa que llevará productos esenciales a miles de hogares panameños durante la temporada navideña.

Lista de productos dentro de la caja navideña del IMA

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que se distribuirán 800 mil cajas navideñas en 160 puntos de todo el país, buscando garantizar rapidez y eficiencia en la entrega. Cada caja tendrá un costo de 15 balboas e incluirá:

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú

Lata de piña en rodajas o aceite

Azúcar

Una pieza de jamón Picnic

"Estamos comprometidos con llevar productos de calidad a precios justos, asegurando que la distribución sea rápida y eficiente", afirmó Murillo.

Este año, las Naviferias ampliarán su alcance, visitando más sitios en todo Panamá, con el objetivo de beneficiar a más familias y apoyar la economía familiar durante las festividades de fin de año.

La iniciativa busca facilitar el acceso a alimentos básicos y ofrecer un impulso a la alimentación de calidad en los hogares panameños, manteniendo los precios accesibles en la temporada más esperada del año.