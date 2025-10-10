Persecución en Chiriquí: auto choca contra vivienda, 2 detenidos

Un auto en el que viajaban cuatro personas colisionó contra una vivienda en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, en medio de una persecución policial.

Persecución policial termina con auto chocando contra vivienda

Dos de los sospechosos fueron aprehendidos y se realizan operativos para dar con la aprehensión de los otros dos. pic.twitter.com/S3lGOgaetV — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2025

Según reportes de las autoridades, dos de los sospechosos fueron aprehendidos en el lugar, mientras que continúan los operativos para dar con los otros dos implicados.

No se reportaron heridos dentro de la vivienda, y la Policía de Chiriquí mantiene un refuerzo en la zona para asegurar la captura de los fugitivos y esclarecer los hechos.

Las autoridades hacen un llamado a la tranquilidad de los residentes y a evitar acercarse al lugar mientras se realizan las investigaciones.