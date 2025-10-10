Hijo de Vernon Ramos: "El caso sigue dormido y olvidado"

El deportista panameño Vernon Michael Ramos, participante de la Combat Fusion League, recordó a su padre, Vernon Ramos , quien desapareció el 16 de noviembre de 2012, y aseguró que, tras más de una década, su familia ha perdido la esperanza de conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Ramos contó que fue su padre quien lo motivó desde pequeño a practicar artes marciales, disciplina que hoy representa una parte importante de su vida. Sin embargo, admitió que la herida por la desaparición de su padre sigue abierta.

Caso de Vernon Ramos en el olvido, su hijo clama por justicia

“Creemos que es un caso que en verdad está un poco enterrado… todo ha quedado bastante en el olvido, muy frío. Seguimos presionando por otras vías, tratando de ver qué más se podía lograr, presionando a la Fiscalía para mantener el caso andando, y la verdad es que nos cerraron las puertas. Nos han dado la espalda en esto”, expresó el joven atleta.

Vernon Michael lamentó que, a más de 12 años del hecho, el caso de su padre siga en el mismo estatus y sin respuestas concretas.

"Pareciera como que intencionalmente quieren dejarlo dormido. No se ha cerrado del todo, pero sigue totalmente detenido, sigue cogiendo polvo", añadió.

El caso de Vernon Ramos, quien en 2012 se desempeñaba como analista de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), continúa siendo uno de los episodios más enigmáticos de la historia reciente de Panamá, marcado por años de incertidumbre y reclamos de justicia por parte de su familia.