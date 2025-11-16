Audiencia del caso "Eros" y "Colibrí" continúa: 60 investigados por delitos de drogas

La audiencia de control de garantías seguida a 60 personas investigadas por delitos relacionados con drogas en el marco de las operaciones “Eros” y “Colibrí” continuó este sábado 15 de noviembre por tercer día consecutivo en la Sala N.° 1 de la Oficina Judicial del Primer Circuito Judicial, ubicada en Plaza Ágora.

Durante la sesión, que se desarrolló entre las 9:30 a.m. y las 7:28 p.m., el Ministerio Público inició la sustentación de imputación de cargos contra 24 de los señalados.

Continúa la audiencia a 61 personas aprehendidas mediante los operativos Eros y Colibrí, por su presunta vinculación a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. Ya se han imputado cargos por delitos de conspiración y tráfico internacional de drogas a… pic.twitter.com/n0jpvtzHte — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2025

La audiencia, de carácter público, fue suspendida y se reanudará este domingo 16 de noviembre a las 9:00 a.m.

Estas investigaciones están relacionadas con diligencias efectuadas desde 2023 en diferentes puntos del país, en coordinación con estamentos de seguridad del Estado, como parte de los esfuerzos contra estructuras vinculadas al narcotráfico.