Audiencia del caso "Eros" y "Colibrí" continúa: 60 investigados por delitos de drogas

La audiencia contra 60 investigados por narcotráfico en las operaciones Eros y Colibrí sigue por tercer día en Plaza Ágora.

Por Noemí Ruíz

La audiencia de control de garantías seguida a 60 personas investigadas por delitos relacionados con drogas en el marco de las operaciones “Eros” y “Colibrí” continuó este sábado 15 de noviembre por tercer día consecutivo en la Sala N.° 1 de la Oficina Judicial del Primer Circuito Judicial, ubicada en Plaza Ágora.

Durante la sesión, que se desarrolló entre las 9:30 a.m. y las 7:28 p.m., el Ministerio Público inició la sustentación de imputación de cargos contra 24 de los señalados.

Caso “Eros” y “Colibrí”: audiencia de imputación a 60 investigados

La audiencia, de carácter público, fue suspendida y se reanudará este domingo 16 de noviembre a las 9:00 a.m.

Estas investigaciones están relacionadas con diligencias efectuadas desde 2023 en diferentes puntos del país, en coordinación con estamentos de seguridad del Estado, como parte de los esfuerzos contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

