Pago a 120 a los 65 inicia este lunes con Tarjeta Clave Social del MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) iniciará este lunes 17 de noviembre el cuarto y último pago del año 2025 correspondiente a los programas 120 a los 65 , Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del SENAPAN. El desembolso se extenderá hasta el 5 de diciembre.

De acuerdo con el cronograma oficial, los pagos a través de la Tarjeta Clave Social se efectuarán del 17 al 28 de noviembre, mientras que en las áreas comarcales y de difícil acceso se realizarán del 1 al 5 de diciembre, con el objetivo de garantizar que todos los beneficiarios reciban su apoyo de manera segura y oportuna.

¿Qué es la Tarjeta Clave Social del MIDES?

MIDES confirma fecha de pago a programas @MIDES

La Tarjeta Clave Social es un instrumento financiero emitido por el MIDES junto al Banco Nacional de Panamá para que los beneficiarios puedan cobrar sus transferencias monetarias sin filas ni intermediarios.

Características clave:

Funciona como una tarjeta de débito con PIN.

Permite retirar fondos en cajeros automáticos y realizar compras.

Incluye un código de seguridad para evitar fraudes.

Requiere cédula vigente para su entrega; si otra persona retira en nombre del beneficiario, ambos deben presentar su cédula.

Las tarjetas vencidas se reemplazan para garantizar la continuidad de los pagos.

Estos programas sociales están dirigidos a sectores vulnerables, con el fin de fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de adultos mayores, personas con discapacidad, familias en pobreza y comunidades de difícil acceso.