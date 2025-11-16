IMHPA pronostica lluvias este domingo 16 de noviembre; Sinaproc mantiene aviso de prevención

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que las condiciones meteorológicas para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025 estarán dominadas por lluvias, aguaceros y actividad eléctrica propia de la temporada lluviosa.
En paralelo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias con descargas eléctricas, vigente hasta las 9:00 p.m., ante la posibilidad de inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.
Sinaproc e IMHPA mantiene aviso de prevención
Las provincias y comarcas bajo advertencia incluyen:
- Darién
- Emberá Wounaan
- Ngäbe Buglé
- Guna Yala
- Panamá
- Colón
- Panamá Oeste
- Azuero
- Coclé
- Veraguas
- Bocas del Toro
- Chiriquí
Recomendaciones
Las autoridades reiteran a la población:
- Mantenerse atentos a los avisos oficiales del IMHPA y Sinaproc
- Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas
- Llamar al 9-1-1 en caso de emergencia
El IMHPA recordó que el país permanece bajo condiciones propias de la estación lluviosa, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones.