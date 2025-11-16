Clima en Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2025 - 08:01

IMHPA pronostica lluvias este domingo 16 de noviembre; Sinaproc mantiene aviso de prevención

IMHPA prevé lluvias y actividad eléctrica este fin de semana en Panamá. Sinaproc mantiene aviso de prevención hasta las 9:00 p.m. Revisa las recomendaciones.

IMHPA y SINAPROC

IMHPA y SINAPROC, pronóstico del tiempo

Benita De León
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que las condiciones meteorológicas para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025 estarán dominadas por lluvias, aguaceros y actividad eléctrica propia de la temporada lluviosa.

En paralelo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias con descargas eléctricas, vigente hasta las 9:00 p.m., ante la posibilidad de inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Sinaproc e IMHPA mantiene aviso de prevención

Las provincias y comarcas bajo advertencia incluyen:

  • Darién
  • Emberá Wounaan
  • Ngäbe Buglé
  • Guna Yala
  • Panamá
  • Colón
  • Panamá Oeste
  • Azuero
  • Coclé
  • Veraguas
  • Bocas del Toro
  • Chiriquí

Recomendaciones

Las autoridades reiteran a la población:

  • Mantenerse atentos a los avisos oficiales del IMHPA y Sinaproc
  • Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas
  • Llamar al 9-1-1 en caso de emergencia

El IMHPA recordó que el país permanece bajo condiciones propias de la estación lluviosa, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones.

