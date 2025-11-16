IMHPA pronostica lluvias este domingo 16 de noviembre; Sinaproc mantiene aviso de prevención

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) informó que las condiciones meteorológicas para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025 estarán dominadas por lluvias, aguaceros y actividad eléctrica propia de la temporada lluviosa.

Contenido relacionado: Sepultan los restos identificados de una víctima de la invasión de 1989 en Panamá

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En paralelo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias con descargas eléctricas, vigente hasta las 9:00 p.m., ante la posibilidad de inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Sinaproc e IMHPA mantiene aviso de prevención

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SinaprocBase_JD/status/1989879418689667099?s=20&partner=&hide_thread=false #AvisoDePrevención Por lluvias con aguaceros con actividad eléctrica hasta las 9:00 p.m.

Darién

Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala

Panamá

Colón

Panamá Oeste

Azuero

Coclé

Veraguas

Bocas del Toro

Chiriquí pic.twitter.com/1dXu4i0GMK — SINAPROC Regional Sur Este (@SinaprocBase_JD) November 16, 2025

Las provincias y comarcas bajo advertencia incluyen:

Darién

Emberá Wounaan

Ngäbe Buglé

Guna Yala

Panamá

Colón

Panamá Oeste

Azuero

Coclé

Veraguas

Bocas del Toro

Chiriquí

Recomendaciones

Las autoridades reiteran a la población:

Mantenerse atentos a los avisos oficiales del IMHPA y Sinaproc

Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas

Llamar al 9-1-1 en caso de emergencia

El IMHPA recordó que el país permanece bajo condiciones propias de la estación lluviosa, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones.