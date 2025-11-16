Reinauguran Museo de la Pollera en Mi Pueblito

Como parte de las celebraciones del Mes de la Patria, este sábado se realizó la reinauguración del Museo de la Pollera Dora Pérez de Zárate Nieto, ubicado en el centro cultural Mi Pueblito, con una exhibición renovada dedicada al traje típico más representativo de Panamá.

La Alcaldía de Panamá destacó que este nuevo montaje resalta el valor artesanal, histórico y estético de la pollera, considerada internacionalmente como uno de los trajes folclóricos más hermosos del mundo. La curaduría y montaje estuvo a cargo del maestro de folklore Boris Bernal, figura clave en la preservación de las tradiciones panameñas.

Entre las piezas exhibidas destaca la pollera ganadora que lució Gilda García López en el certamen Miss Universo 1986, una de las más icónicas en la historia de la representación cultural panameña.

“La renovación de este espacio está dedicada al colorido y laborioso despliegue del traje folclórico. Aquí se preserva una colección única de versiones de polleras que forman parte de nuestra identidad”, señaló la Alcaldía.

Museo de la Pollera: Un evento lleno de tradición

Con motivo del Mes de la Patria, este sábado se llevó a cabo la reinauguración del Museo de la Pollera Dora Pérez de Zárate Nieto, el centro cultural Mi Pueblito.

"La renovación de este espacio está dedicado al colorido y laborioso despliegue del traje folclórico considerado uno…



La reinauguración incluyó música típica en vivo, tamboritos, venta de comida tradicional y artesanías elaboradas por manos de artistas y emprendedores nacionales.

El acto contó con la participación de la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, y la secretaria general de la Alcaldía, Lorena Lay De Gracia, quienes resaltaron el aporte cultural y turístico del museo.

Ambas autoridades coincidieron en que esta renovada propuesta cultural aspira a convertirse en un punto de encuentro para promover el turismo y reforzar la educación patrimonial en la capital.