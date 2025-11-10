Museo de Herrera recibe importante donación arqueológica hallada en Parita.

Un metate de piedra, pieza arqueológica de alto valor histórico, fue donado al Museo de Herrera “Fabio Rodríguez”, por la familia Corro Cano Delgado.

Se trata de un artefacto utilizado ancestralmente para moler maíz, café y otros granos, y el mismo fue hallado en tierras de Portobellillo, distrito de Parita, y pasa ahora a formar parte de la colección del museo como evidencia material de las prácticas cotidianas de las antiguas comunidades indígenas que habitaron la región.

El director nacional de Museos, Raúl Castro Zacrisson, señaló que “este tipo de aportes enriquecen la labor de preservar nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad como parte del patrimonio cultural del país”. “La donación realizada por la familia Corro Cano Delgado representa un gesto de compromiso y aprecio por la memoria histórica de la provincia, que permitirá fortalecer la colección del Museo de Herrera y acercar a la comunidad a su herencia cultural”, destaca el Ministerio de Cultura.

Durante la ceremonia, también se hizo entrega de una placa conmemorativa y el gobernador de la provincia de Herrera, Elías Corro Cano, recibió un pergamino de referencia de manos de las Amigas del Museo, documento que reposará en la Sala Huerta como constancia de este significativo aporte.

Esta donación se realiza “para que perdure en el tiempo y pueda ser apreciada por las presentes y futuras generaciones”, expresó el gobernador Corro Cano, resaltando la importancia de proteger los elementos que narran la historia e identidad de Herrera.