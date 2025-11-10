Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 12:33

MEDUCA suspende clases en Soloy, Ngäbe Buglé, ante brote de tosferina

El MEDUCA indicó que la medida se mantendrá vigente hasta que el MINSA declare levantado el riesgo de contagio de tosferina.

Ana Canto
El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó la suspensión de clases y de toda actividad que implique aglomeración de personas en centros escolares del distrito de Soloy, en la comarca Ngäbe Buglé, tras confirmarse un brote activo de tosferina en la zona.

La medida se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de Salud (MINSA) declare levantado el riesgo de contagio.

Las autoridades exhortan a la comunidad a mantener las medidas de prevención, como el frecuente lavado de manos, el uso de mascarilla, evitar aglomeraciones y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar alguno de los siguientes síntomas:

  • Tos paroxística (con ahogo o sonido de gallo)
  • Vómito posterior a la tos
  • Dificultad respiratoria
