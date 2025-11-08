MINSA confirma brote de tosferina en la Comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó un brote de tosferina en la Comarca Ngäbe Buglé, con concentración de casos en los corregimientos de Soloy y Explanada de Chorcha.

La entidad informó que hasta la fecha se registra una defunción, trece casos confirmados por laboratorio y un caso adicional por nexo epidemiológico. La persona fallecida, contacto estrecho de un caso confirmado, presentaba antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de causa directa atribuible al brote, según los resultados de la investigación en curso.

Los equipos de respuesta rápida locales y regionales realizan búsqueda activa casa por casa, vacunación de bloqueo y profilaxis antibiótica a los contactos, especialmente en las comunidades de Cerro Miel, Quebrada Caña, Buri y zonas adyacentes.

"Las acciones implementadas han permitido contener la transmisión dentro del foco identificado, sin evidencia de diseminación sostenida a otras regiones", indicó el MINSA.

No obstante, la institución advirtió que existe riesgo de dispersión hacia otras áreas del país, debido al desplazamiento temporal de familias trabajadoras desde las comunidades afectadas con motivo del inicio de la zafra agrícola.

El MINSA recomendó a la población residente en las áreas donde se reporta el brote acudir a los centros de salud para aplicarse la vacuna contra la enfermedad.

La tos ferina es una infección bacteriana altamente contagiosa de las vías respiratorias superiores que provoca ataques de tos violentos e incontrolables, a menudo seguidos por un silbido al respirar. Suele iniciar con síntomas similares a los de un resfriado común y puede ser grave en bebés y niños pequeños, pudiendo causar complicaciones severas o la muerte.