Caso Esteban De León: madre de uno de los implicados insta a su hijo a confesar la verdad

El caso del joven Esteban De León , de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una lona azul tras varios días de desaparición, continúa generando reacciones mientras avanzan las investigaciones por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que la madre de uno de los presuntos implicados presionó a su hijo para que confesara su participación en los hechos, lo que habría motivado su entrega voluntaria a las autoridades.

El joven se presentó a las 2:42 a.m. del sábado, cerca de una estación de combustible en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, donde fue aprehendido por unidades policiales.

Durante la audiencia de garantías contra los dos aprehendidos por el homicidio de Esteban De León, se dio a conocer que el cuerpo del joven de 25 años fue encontrado envuelto en una lona azul, el intervalo post mortem superaba las 72 horas cuando fue hallado, los sospechosos…

Director de la Policía Nacional, se refiere al caso Esteban De León

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que se mantienen operativos en sectores como Pacora y Don Bosco, con el objetivo de ubicar a otros posibles involucrados.

"Sobre el tema de la seguridad a nivel nacional, estamos reforzando todas las áreas", destacó el jefe policial.

La Fiscalía Superior de Homicidio y Femicidio reiteró que el caso no corresponde a una muerte natural, y que los principales sospechosos podrían enfrentar penas de hasta 63 años de prisión.

Asimismo, se analiza el posible delito de privación de libertad, ante los indicios de que la víctima pudo haber sido retenida antes de su muerte.