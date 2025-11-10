Panamá Nacionales - 10 de noviembre de 2025 - 13:10
Presidente Mulino evita dar declaraciones sobre los homicidios y hechos de violencia en el país
Este lunes el presidente de la República, Jose Raúl Mulino, le dio la espalda a los medios de comunicación y evitó brindar declaraciones sobre los homicidios y hechos de violencia que se han registrado en el país, esto al ser consultado durante los actos protocolares por el Primer Grito de Independencia en Los Santos.
