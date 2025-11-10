¡Nunca es tarde para estudiar! A los 62 años, don Fernando cumple su sueño de leer y escribir

A sus 62 años, Fernando Santoya, un darienita que pasó gran parte de su vida trabajando en la construcción, decidió cumplir un sueño de estudiar y que la vida le arrebató hace décadas: aprender a leer y escribir.

Sin casa, pero con una meta clara, cada mañana camina desde el refugio “Mi Hogar”, en el que pasa las noches, hasta la Infoplaza de Santa Ana, donde el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) le brinda la oportunidad de estudiar.

Fernando Santoya ingreso a estudiar a través de programa del MIDES

De niño, cambió los cuadernos por el azadón para llevar comida a casa. Años después, la esperanza tocó nuevamente su puerta gracias al programa “Muévete por Panamá”, que ha alfabetizado a 1,780 personas en los primeros 15 meses del gobierno del presidente José Raúl Mulino, y a más de 84 mil panameños desde su creación en 2007.

Allí, don Fernando aprendió a leer y escribir, conquistando un sueño dormido por décadas.

Pero su historia no terminó allí. Motivado por su deseo de superación, ingresó al programa “Mi Nueva Meta”, una iniciativa del MIDES en alianza con el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), que permite a los alfabetizados culminar su Educación Básica General.

Don Fernando dedica sus mañanas a estudiar y sueña con obtener su diploma para luego convertirse en arquitecto. “Estoy aprendiendo muchas cosas. Quiero demostrarme que puedo hacer cosas grandes”, expresó con una sonrisa.