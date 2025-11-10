SINAPROC ubicó el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en Lago Bayano.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido en el Lago Bayano, en el sector de Madugandí.
Ubican el cuerpo sin vida de un hombre que fue reportado como desaparecido en el Lago Bayano, en el sector de Madugandí.— Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2025
Las autoridades competentes realizan ahora los procedimientos correspondientes. @Sinaproc_Panama pic.twitter.com/hAUGTOVuHj