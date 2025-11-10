Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 14:55

SINAPROC ubicó el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en Lago Bayano

El SINAPROC informó que las autoridades realizan los procedimientos correspondientes para las diligencias de rigor tras la ubicación del cuerpo en Lago Bayano.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido en el Lago Bayano, en el sector de Madugandí.

Las autoridades competentes realizan los procedimientos correspondientes para las diligencias de rigor.

