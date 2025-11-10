MIDES detalla avance del proceso de eliminación del Ministerio de la Mujer. MIDES

Por Ana Canto La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, informó que el jueves 13 de noviembre está previsto el inicio de las mesas de trabajo en la Asamblea Nacional para analizar el proyecto de ley que propone eliminar el Ministerio de la Mujer y transformarlo en el Instituto Nacional de la Mujer.

“Ya entregamos el proyecto de ley a la Asamblea, está en manos de ellos. Entiendo por algunas publicaciones que el día 13 vamos a comenzar mesas de trabajo, así es que vamos a tener todo listo para dar nuestro parecer. Hemos tratado de presentar un proyecto en donde tengamos una institución más ágil, menos burocrática, más dedicada a esa atención de las mujeres vulnerables”, indicó Carles.

