Precio de la nueva licencia de conducir con código QR se mantiene

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la puesta en marcha del nuevo diseño de la licencia de conducir en Panamá , que incorpora tecnología avanzada y mayores medidas de seguridad para reforzar la identificación de los conductores.

De acuerdo con la entidad, el precio del documento se mantiene sin cambios, pese a la actualización del formato.

Costo de la nueva licencia de conducir en Panamá

Primera emisión o renovación: B/. 40.00

B/. 40.00 Duplicado: B/. 20.00

B/. 20.00 Ampliación: B/. 40.00

Nuevos elementos de seguridad

El nuevo modelo integra características tecnológicas que fortalecen la verificación y autenticidad del documento:

Códigos encriptados de seguridad

Fotografía holográfica

Código QR con doble función: uno visible con los datos básicos del conductor y otro encriptado de uso exclusivo para las autoridades de tránsito y la Policía Nacional

El director general de la ATTT, Simón Henríquez Díaz, destacó que esta renovación representa “un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales”.

La institución explicó que la implementación del nuevo formato será gradual, conforme avancen los procesos regulares de emisión, renovación o duplicado de licencias, en conjunto con la empresa Sertracen, encargada del servicio de emisión del documento.

Con esta medida, la ATTT reafirma su compromiso con la modernización del sistema vial panameño y el fortalecimiento de la seguridad documental, en beneficio de todos los conductores del país.