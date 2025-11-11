Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 13:59

IDAAN instala nuevas tuberías para mejorar el suministro de agua en Kuna Nega

El IDAAN instala nuevas tuberías en la vía Centenario para mejorar el suministro de agua potable en las comunidades de Kuna Nega.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realiza trabajos de instalación de nuevas tuberías que permitirán mejorar el suministro de agua potable a las comunidades de Kuna Nega, en el distrito de Panamá.

Las labores se ejecutan en la servidumbre de la vía Centenario, cerca del carril derecho en dirección hacia la ciudad de Panamá, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El IDAAN informó que estos trabajos forman parte de su programa de modernización de la red de distribución, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y continuo a los residentes del área.

La institución exhorta a los conductores a circular con precaución por el sector mientras el personal operativo continúa con las labores en campo.

