Intercambiador de Chitré alcanza 83% de avance y mejora la movilidad en Azuero

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el intercambiador de Chitré registra un 83% de avance, una obra vial que beneficiará a más de 200 mil habitantes de la región de Azuero, al mejorar la circulación y reducir los tiempos de desplazamiento en este punto estratégico.

El MOP detalló que la rotonda principal reporta un 90% de avance y ya se encuentra habilitada al tránsito vehicular, lo que ha permitido agilizar la movilidad en el área mientras se culminan los trabajos complementarios y de acabado.

MOP detalla avance en el intercambiador de Chitré

En tanto, el viaducto principal también presenta un 90% de progreso, mientras que el tramo deprimido o paso subterráneo alcanza un 62%, donde actualmente se ejecutan labores de instalación de tuberías de 60 pulgadas, colocación del sistema Tunnel Liner, excavación en roca y no clasificada, así como la construcción de muros pantalla, pavimento de hormigón y cajas pluviales.

El proyecto forma parte del plan de modernización vial que impulsa el MOP para fortalecer la conectividad en el interior del país y promover el desarrollo económico de la región azuerense.