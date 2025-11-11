Banco Europeo de Inversiones aclara que préstamos para red eléctrica no son al Estado panameño

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgará préstamos a dos empresas privadas del sector energético con el objetivo de mejorar la red y el suministro eléctrico en Panamá, particularmente en las regiones de Chiriquí y el área Oeste del país.

El anuncio se dio tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la presidenta del BEI, Nadia Calviño, durante un acto oficial realizado en el Palacio de las Garzas, con la presencia del ministro Felipe Chapman.

Chapman destacó que, en esta primera visita oficial de Calviño a Panamá, se abordaron temas estratégicos como el agua, la energía y el proyecto del ferrocarril Panamá–Chiriquí. “Se trata del inicio de un proyecto financiado por el BEI para fortalecer la red eléctrica y el suministro energético en el país”, señaló.

El Banco Europeo de Inversiones precisó que el financiamiento no será un préstamo al Gobierno panameño, sino que irá directamente a las empresas privadas encargadas de la red eléctrica: Naturgy y Edemet Edechi, que operan en el área metropolitana y el sector Oeste.

"Aunque el Estado panameño es accionista, el operador es una empresa privada. Por tanto, el deudor y responsable del cumplimiento de los pagos será la empresa receptora del préstamo", explicó el BEI, agregando que estas compañías ofrecerán posteriormente los detalles técnicos del uso de los fondos.

Durante la reunión, también se abordó el avance del proyecto ferroviario Panamá–Chiriquí, al que Chapman calificó como una iniciativa de alta prioridad nacional. Explicó que el BEI actualmente presta servicios de consultoría técnica para la evaluación del proyecto, que se encuentra en su fase final de análisis de viabilidad, aunque aclaró que aún no hay una decisión definitiva sobre su ejecución.