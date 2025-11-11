Contraloría informa que la plataforma SIGUEME ya opera con normalidad

La Contraloría General de la República de Panamá comunicó este martes que, tras las labores de seguimiento y monitoreo efectuadas en los últimos días, la plataforma SIGUEME ha restablecido plenamente su funcionalidad, garantizando el acceso libre y sin limitaciones a la información disponible para la ciudadanía.

En relación con el proceso de registro de usuarios, la entidad explicó que este mecanismo tiene como objetivo identificar patrones de consulta irregulares que puedan evidenciar intentos de saturar o denegar el servicio. La medida permitirá restringir únicamente los accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que realizan sus consultas de buena fe.

Contraloría restablece la plataforma SIGUEME

.@ContraloriaPma informa que se restableció la plataforma de monitoreo SIGUEME, indicando que continúa siendo de acceso libre "y sin limitaciones a la información disponible".

Los usuarios deben registrarse para ingresar.



Los usuarios deben registrarse para ingresar. pic.twitter.com/COOgryjadq — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2025

La Contraloría reiteró que la información disponible en SIGUEME es pública, gratuita y de libre acceso, aunque no puede ser comercializada ni utilizada con fines de lucro. Su uso está autorizado exclusivamente con fines informativos, académicos o de investigación, y debe citarse a la Contraloría General de la República de Panamá como fuente oficial.

Asimismo, recordó a los ciudadanos que pueden dar seguimiento a sus trámites o documentos directamente a través de la plataforma SIGUEME o comunicándose con el Centro de Atención Ciudadana (Call Center) al 510-4144.