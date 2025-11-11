Cinco detenidos en Veracruz, incluido un menor, por posesión ilegal de arma de fuego

Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron aprehendidas por la Policía Nacional cerca de un minisúper en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, por el delito de posesión ilícita de arma de fuego.
La acción policial se registró luego de que las unidades detectaron un vehículo cuyo ocupantes… pic.twitter.com/Kctm2uFrZe