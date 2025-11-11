Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 10:06

Cinco detenidos en Veracruz, incluido un menor, por posesión ilegal de arma de fuego

La acción policial se registró luego de que las unidades detectaran un vehículo cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa en Veracruz.

Detenidos en Veracruz por la Policía Nacional. 

Detenidos en Veracruz por la Policía Nacional. 

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron aprehendidas por la Policía Nacional cerca de un minisúper en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, por el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

La acción policial se registró luego de que las unidades detectaran un vehículo cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa. Al dar la voz de alto, los individuos intentaron huir, pero fueron alcanzados tras una persecución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988259596788494444&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

SENAN incauta la mayor cantidad de droga registrada en los últimos años en Panamá

Intercambiador de Chitré alcanza 83% de avance y mejora la movilidad en Azuero

MINSA realizará feria de carnet blanco y verde en Boca La Caja este 15 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias