Mi Primer Empleo: así puedes inscribirte para aplicar a una vacante

El programa Mi Primer Empleo , impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), continúa abriendo oportunidades para que jóvenes panameños obtengan su primera experiencia laboral en empresas del país.

Más de 600 empresas se han unido a esta iniciativa, ofreciendo vacantes en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, tecnología, comercio y servicios. El objetivo es fortalecer la empleabilidad juvenil y apoyar la inserción laboral de quienes buscan iniciar su trayectoria profesional.

Los interesados deben mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del MITRADEL, donde se publicarán detalles sobre nuevas vacantes, convocatorias y próximas fases del programa.

Mi Primer Empleo: requisitos y cómo inscribirte en Panamá

Requisitos para participar como aspirante

Ser panameño o panameña

Tener entre 17 y 24 años

Contar con diploma de bachillerato, formación vocacional o estudios universitarios

No haber laborado formalmente

Presentar copia de cédula

Presentar Hoja de Vida actualizada

mi primer empleo-Telemetro.jpg MITRADEL

Requisitos para las empresas interesadas

Mínimo un año de operaciones

Aviso de operaciones vigente y firmado por el representante legal

Certificado de Registro Público (en caso de ser una Sociedad Anónima)

Copia de cédula del representante legal

Paz y Salvo de la DGI vigente

Paz y Salvo de la CSS vigente

Cómo inscribirse

Para aplicar al programa Mi Primer Empleo, los interesados deben ingresar al portal oficial https://miprimerempleo.gob.pa/ y completar el formulario de registro según su perfil (aspirante o empresa).

El MITRADEL reiteró que el programa busca fomentar la inclusión laboral juvenil, generar nuevas oportunidades económicas y contribuir a la reactivación del empleo formal en el país.