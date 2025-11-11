Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 11:05

Mi Primer Empleo: así puedes inscribirte para aplicar a una vacante

Conoce cómo inscribirte al programa Mi Primer Empleo del MITRADEL, sus requisitos y el enlace oficial para aplicar a vacantes en Panamá.

Programa Mi Primer Empleo del MITRADEL

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El programa Mi Primer Empleo, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), continúa abriendo oportunidades para que jóvenes panameños obtengan su primera experiencia laboral en empresas del país.

Más de 600 empresas se han unido a esta iniciativa, ofreciendo vacantes en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, tecnología, comercio y servicios. El objetivo es fortalecer la empleabilidad juvenil y apoyar la inserción laboral de quienes buscan iniciar su trayectoria profesional.

Los interesados deben mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del MITRADEL, donde se publicarán detalles sobre nuevas vacantes, convocatorias y próximas fases del programa.

Mi Primer Empleo: requisitos y cómo inscribirte en Panamá

Requisitos para participar como aspirante

  • Ser panameño o panameña
  • Tener entre 17 y 24 años
  • Contar con diploma de bachillerato, formación vocacional o estudios universitarios
  • No haber laborado formalmente
  • Presentar copia de cédula
  • Presentar Hoja de Vida actualizada
mi primer empleo-Telemetro.jpg

Requisitos para las empresas interesadas

  • Mínimo un año de operaciones
  • Aviso de operaciones vigente y firmado por el representante legal
  • Certificado de Registro Público (en caso de ser una Sociedad Anónima)
  • Copia de cédula del representante legal
  • Paz y Salvo de la DGI vigente
  • Paz y Salvo de la CSS vigente

Cómo inscribirse

Para aplicar al programa Mi Primer Empleo, los interesados deben ingresar al portal oficial https://miprimerempleo.gob.pa/ y completar el formulario de registro según su perfil (aspirante o empresa).

El MITRADEL reiteró que el programa busca fomentar la inclusión laboral juvenil, generar nuevas oportunidades económicas y contribuir a la reactivación del empleo formal en el país.

