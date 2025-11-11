Mi Primer Empleo: así puedes inscribirte para aplicar a una vacante

El programa Mi Primer Empleo, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), continúa abriendo oportunidades para que jóvenes panameños obtengan su primera experiencia laboral en empresas del país.
Más de 600 empresas se han unido a esta iniciativa, ofreciendo vacantes en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, tecnología, comercio y servicios. El objetivo es fortalecer la empleabilidad juvenil y apoyar la inserción laboral de quienes buscan iniciar su trayectoria profesional.
Los interesados deben mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del MITRADEL, donde se publicarán detalles sobre nuevas vacantes, convocatorias y próximas fases del programa.
Mi Primer Empleo: requisitos y cómo inscribirte en Panamá
Requisitos para participar como aspirante
- Ser panameño o panameña
- Tener entre 17 y 24 años
- Contar con diploma de bachillerato, formación vocacional o estudios universitarios
- No haber laborado formalmente
- Presentar copia de cédula
- Presentar Hoja de Vida actualizada
Requisitos para las empresas interesadas
- Mínimo un año de operaciones
- Aviso de operaciones vigente y firmado por el representante legal
- Certificado de Registro Público (en caso de ser una Sociedad Anónima)
- Copia de cédula del representante legal
- Paz y Salvo de la DGI vigente
- Paz y Salvo de la CSS vigente
Cómo inscribirse
Para aplicar al programa Mi Primer Empleo, los interesados deben ingresar al portal oficial https://miprimerempleo.gob.pa/ y completar el formulario de registro según su perfil (aspirante o empresa).
El MITRADEL reiteró que el programa busca fomentar la inclusión laboral juvenil, generar nuevas oportunidades económicas y contribuir a la reactivación del empleo formal en el país.