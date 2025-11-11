Más de 200 médicos aspirantes esperan iniciar su periodo de internado en marzo de 2026.

Por Ana Canto Este martes 11 de noviembre, los más de 203 médicos aspirantes a ingresar a centros hospitalarios públicos participaron en la segunda reunión con representantes del Ministerio de Salud (MINSA), en la que se acordó de forma preliminar que podrán iniciar su periodo de internado en marzo de 2026.

Para garantizar su incorporación al sistema de salud público, las autoridades deberán realizar las gestiones presupuestarias y un análisis de disponibilidad de los hospitales formadores, tanto del MINSA como de la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante el próximo Viva Voz, reunión organizada por la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, programada para el viernes 11 de marzo de 2025, se detallará el ingreso de dos grupos de médicos al sistema. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988301116665221530&partner=&hide_thread=false Médicos que exigen plazas para realizar sus internados se volvieron a reunir este martes con autoridades del @MINSAPma y la @CSSPanama, y dentro de las negociaciones se planteó que este grupo pueda participar en el próximo acto Viva Voz en el mes de marzo de 2026, y se buscaría… pic.twitter.com/4HS4c9712O — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2025