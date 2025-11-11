Más de 200 médicos aspirantes esperan iniciar su periodo de internado en marzo de 2026.

Este martes 11 de noviembre, los más de 203 médicos aspirantes a ingresar a centros hospitalarios públicos participaron en la segunda reunión con representantes del Ministerio de Salud (MINSA), en la que se acordó de forma preliminar que podrán iniciar su periodo de internado en marzo de 2026.
Durante el próximo Viva Voz, reunión organizada por la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, programada para el viernes 11 de marzo de 2025, se detallará el ingreso de dos grupos de médicos al sistema.