Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 13:03

Más de 200 médicos aspirantes esperan iniciar su periodo de internado en marzo de 2026

Para garantizar la incorporación de los médicos, las autoridades deberán realizar un análisis en los hospitales formadores, tanto del MINSA y la CSS.

Más de 200 médicos aspirantes esperan iniciar su periodo de internado en marzo de 2026.

Más de 200 médicos aspirantes esperan iniciar su periodo de internado en marzo de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 11 de noviembre, los más de 203 médicos aspirantes a ingresar a centros hospitalarios públicos participaron en la segunda reunión con representantes del Ministerio de Salud (MINSA), en la que se acordó de forma preliminar que podrán iniciar su periodo de internado en marzo de 2026.

Para garantizar su incorporación al sistema de salud público, las autoridades deberán realizar las gestiones presupuestarias y un análisis de disponibilidad de los hospitales formadores, tanto del MINSA como de la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante el próximo Viva Voz, reunión organizada por la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, programada para el viernes 11 de marzo de 2025, se detallará el ingreso de dos grupos de médicos al sistema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988301116665221530&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Intercambiador de Chitré alcanza 83% de avance y mejora la movilidad en Azuero

MINSA realizará feria de carnet blanco y verde en Boca La Caja este 15 de noviembre

Vuelo de Copa Airlines declara emergencia por falla en motor

Recomendadas

Más Noticias