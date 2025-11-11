Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 12:23

SENAN incauta la mayor cantidad de droga registrada en los últimos años en Panamá

El SENAN decomisó unas 11 toneladas de presunta droga en el Archipiélago de Las Perlas, la mayor la mayor cantidad registrada en los últimos años en el país.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) decomisó el lunes 10 de noviembre unas 11 toneladas de presunta droga en la isla San José, ubicada en el Archipiélago de Las Perlas. Según las autoridades, la sustancia provenía de Colombia.

"Este golpe a la criminalidad organizada representa por la cantidad de sustancia ilícita incautada un golpe a la economía de la criminalidad organizada de 200 millones de dólares”, sostuvo el fiscal Julio Villarreal.

El cargamento fue localizado en una embarcación tipo remolcador, en la que viajaban diez hombres de nacionalidades venezolana, colombiana, ecuatoriana, nicaragüense y peruana, quienes fueron aprehendidos durante la operación.

Las autoridades informaron que esta es la incautación de mayor volumen registrada en los últimos años en el país, y que la droga tenía como destino México.

