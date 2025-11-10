SENAN aprehende a dos personas tras naufragio en Miramar, donde murió una menor migrante

El Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) informó la aprehensión de dos sujetos requeridos por oficio del Ministerio Público, como parte de la investigación relacionada con el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes en las costas de Miramar, provincia de Colón.

El incidente, ocurrido recientemente, dejó como saldo la muerte de una menor de edad, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales y de seguridad.

Según el reporte oficial, el SENAN ejecutó la operación tras recibir la orden del Ministerio Público, logrando la captura de los implicados, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su debida investigación.

SENAN aprehende a dos personas tras naufragio en Miramar, Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987916691590750722&partner=&hide_thread=false El Servicio Nacional @aeronavalpanama aprehendió a dos sujetos requeridos por oficio del Ministerio Público, tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes en Miramar, Colón, donde perdió la vida una menor de edad. pic.twitter.com/lLqj6DAgkl — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2025

Las autoridades mantienen las diligencias en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades en el traslado irregular de personas por vía marítima, práctica que continúa siendo uno de los principales riesgos en las rutas migratorias hacia el norte del continente.

El SENAN reiteró su compromiso de reforzar la vigilancia en las costas panameñas, especialmente en las zonas utilizadas por redes dedicadas al tráfico de migrantes, en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Ministerio Público.