Advertencia: SINAPROC mantiene aviso por lluvias en varias provincias del país

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias de variada intensidad hasta las 2:00 p.m. de este lunes 24 de octubre, debido a condiciones inestables generadas por el paso de sistemas atmosféricos sobre el país.

Las provincias y comarcas bajo este aviso son Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, Colón, Veraguas (norte y sur), Coclé, la Comarca Guna Yala, Panamá Oeste, Darién y sus comarcas, Los Santos, Herrera y Chiriquí (tierras bajas).

Según el informe de Hidrometeorología de ETESA, se prevé la ocurrencia de chubascos con actividad eléctrica, vientos moderados y posibles crecidas de ríos y quebradas, especialmente en zonas montañosas y costeras del Caribe y el Pacífico.

SINAPROC mantiene aviso por lluvias en varias provincias del país

El SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y reportar cualquier emergencia a la línea 520-4429 o al 911.

Las autoridades reiteran que este aviso no implica una alerta de emergencia, sino una medida preventiva ante la posibilidad de lluvias intensas y acumulados importantes en cortos periodos de tiempo