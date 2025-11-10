Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2025 - 11:52

Advertencia: SINAPROC mantiene aviso por lluvias en varias provincias del país

SINAPROC advierte lluvias hasta las 2:00 p.m. de este lunes en Bocas del Toro, Colón, Veraguas, Coclé y otras provincias. Recomiendan precaución.

SINAPROC aviso de lluvias

SINAPROC aviso de lluvias

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias de variada intensidad hasta las 2:00 p.m. de este lunes 24 de octubre, debido a condiciones inestables generadas por el paso de sistemas atmosféricos sobre el país.

Las provincias y comarcas bajo este aviso son Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, Colón, Veraguas (norte y sur), Coclé, la Comarca Guna Yala, Panamá Oeste, Darién y sus comarcas, Los Santos, Herrera y Chiriquí (tierras bajas).

Según el informe de Hidrometeorología de ETESA, se prevé la ocurrencia de chubascos con actividad eléctrica, vientos moderados y posibles crecidas de ríos y quebradas, especialmente en zonas montañosas y costeras del Caribe y el Pacífico.

SINAPROC mantiene aviso por lluvias en varias provincias del país

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987921288438993400&partner=&hide_thread=false

El SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y reportar cualquier emergencia a la línea 520-4429 o al 911.

Las autoridades reiteran que este aviso no implica una alerta de emergencia, sino una medida preventiva ante la posibilidad de lluvias intensas y acumulados importantes en cortos periodos de tiempo

En esta nota:
Seguir leyendo

Recuperan cuerpo de adulto mayor que falleció ahogado en Las Palmas de Veraguas

Sinaproc reduce alerta roja a amarilla tras el paso del huracán Melissa

¡Nunca es tarde para estudiar! A los 62 años, don Fernando cumple su sueño de leer y escribir

Recomendadas

Más Noticias