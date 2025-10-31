Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 08:26

Sinaproc reduce alerta roja a amarilla tras el paso del huracán Melissa

Sinaproc bajó la alerta roja a amarilla en Chiriquí, Los Santos y Veraguas al confirmarse que Panamá ya no está bajo influencia del huracán Melissa.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció la reducción de la alerta roja a amarilla en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Veraguas, tras el paso del huracán Melissa por el Pacífico panameño.

Según el informe emitido este viernes, la decisión se tomó luego del análisis técnico–científico realizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que determinó que el país ya no se encuentra bajo la influencia indirecta del huracán.

"Tras el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología, Panamá ya no se encuentra bajo la influencia indirecta del huracán Melissa", indicó el Sinaproc en un comunicado oficial.

La entidad señaló que, aunque el fenómeno se aleja de las costas panameñas, persisten condiciones inestables en el clima, por lo que mantiene la vigilancia y los equipos de respuesta activa en las zonas que registraron lluvias y deslizamientos en las últimas horas.

El Sinaproc recomendó a la población seguir las actualizaciones oficiales, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informada a través de sus canales y redes oficiales.

