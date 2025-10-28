Panamá Entrevistas -

Las lluvias continuarán esta semana por efectos indirectos del huracán Melissa, pronostica el IMHPA

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, informó que de acuerdo con los pronósticos las lluvias continuarán en el país hasta el 30 de octubre, debido a los efectos indirectos de huracán Melissa. De Calzadilla advirtió que podrían registrarse deslizamientos de tierra debido a que los suelos se encuentran saturados.