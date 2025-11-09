Sinaproc inspecciona caserón en Colón tras colapso de piso de madera en el Barrio Sur.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó una inspección en un caserón del Barrio Sur, en la provincia de Colón, luego del colapso del piso de madera del tercer nivel, que a su vez servía como techo de una de las habitaciones.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987607045470646443&partner=&hide_thread=false
Personal del @Sinaproc_Panama realizó una inspección en un caserón tras el colapso del piso # 3 de madera, que a su vez es el techo de un cuarto, en el Barrio Sur, en la provincia de Colón.— Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2025
Indica que en todo el caserón viven unas 36 familias y no se registraron heridos. Se… pic.twitter.com/dbM3YeqdBG