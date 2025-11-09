Colón Nacionales -  9 de noviembre de 2025 - 15:55

Sinaproc inspecciona caserón en Colón tras colapso de piso de madera en el Barrio Sur

El Sinaproc informó que en el caserón afectado, ubicado en Colón, residen alrededor de 36 familias y que no se reportaron personas heridas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó una inspección en un caserón del Barrio Sur, en la provincia de Colón, luego del colapso del piso de madera del tercer nivel, que a su vez servía como techo de una de las habitaciones.

La entidad informó que en el inmueble residen alrededor de 36 familias y que no se reportaron personas heridas. Además, se brindaron recomendaciones de seguridad a los ocupantes del lugar.

