Coclé Nacionales -  4 de noviembre de 2025 - 08:49

Lluvias causan desbordamiento de lago en Antón

Una casa resultó afectada en Bijagual, Antón, tras el desbordamiento de un lago natural por fuertes lluvias. SINAPROC evaluó los daños en la zona.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una vivienda resultó afectada tras el desbordamiento de un lago natural en el sector de Bijagual, distrito de Antón, provincia de Coclé, debido a las fuertes lluvias registradas en la región.

Lluvias provocan desbordamiento de lago natural

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que unidades de la Base de Aguadulce acudieron al lugar para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades tras el incidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse vigilante ante las condiciones climáticas y evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, ya que persiste la inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

