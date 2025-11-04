Lluvias causan desbordamiento de lago en Antón

Una vivienda resultó afectada tras el desbordamiento de un lago natural en el sector de Bijagual, distrito de Antón, provincia de Coclé, debido a las fuertes lluvias registradas en la región.
Lluvias provocan desbordamiento de lago natural
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que unidades de la Base de Aguadulce acudieron al lugar para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades tras el incidente.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse vigilante ante las condiciones climáticas y evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, ya que persiste la inestabilidad atmosférica en gran parte del país.