Aviso de Mar de Fondo en Panamá: estas son las áreas bajo vigilancia del SINAPROC

El SINAPROC mantiene un aviso de vigilancia por el ingreso de mar de fondo en el litoral Pacífico panameño hasta el jueves 6 de noviembre.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un aviso de vigilancia por el ingreso de mar de fondo en el litoral Pacífico panameño, con efectos esperados del 5 al 6 de noviembre.

Las áreas bajo aviso son:

  • Pacífico Occidental: Golfo de Chiriquí
  • Pacífico Central: Península de Azuero
  • Pacífico Oriental: Golfo de Panamá

Estas condiciones podrían generar fuertes rompientes en zonas costeras, corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades costeras o turísticas.

El fenómeno coincidirá con mareas máximas entre 17.0 y 18.1 pies, lo que podría incrementar el oleaje y provocar anegaciones en áreas bajas.

