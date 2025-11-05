Aviso de Mar de Fondo en Panamá: estas son las áreas bajo vigilancia del SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un aviso de vigilancia por el ingreso de mar de fondo en el litoral Pacífico panameño, con efectos esperados del 5 al 6 de noviembre.

Pacífico Occidental: Golfo de Chiriquí

Pacífico Central: Península de Azuero

Pacífico Oriental: Golfo de Panamá

Estas condiciones podrían generar fuertes rompientes en zonas costeras, corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades costeras o turísticas.

El fenómeno coincidirá con mareas máximas entre 17.0 y 18.1 pies, lo que podría incrementar el oleaje y provocar anegaciones en áreas bajas.