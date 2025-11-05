Migración retiene a dos extranjeras durante operativo en puesto de control de Antón

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que, como parte de las acciones de verificación y control migratorio que desarrolla en todo el país, la Regional de Coclé realizó un operativo en el Puesto de Control Terrestre de Antón.
Migración retiene a dos extranjeras en operativo en Antón
Durante la jornada, las autoridades retuvieron a dos ciudadanas extranjeras: una de nacionalidad colombiana, por mantener estadía vencida en el país, y otra de nacionalidad nicaragüense, por evasión del puesto de control.
El SNM destacó que estos operativos se realizan de manera permanente, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad nacional, en coordinación con otros estamentos de seguridad del Estado.