Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2025 - 12:34

Más de 112 mil vehículos se desplazaron al interior durante las Fiestas Patrias

La Policía Nacional informó que durante las Fiestas Patrias más de 120 mil vehículos se trasladaron hacia el interior del país.

Ana Canto
La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), informó que durante las Fiestas Patrias un total de 112,078 vehículos se trasladaron desde la ciudad capital hacia el interior del país.

Durante el operativo vial, se registraron 347 accidentes de tránsito, que dejaron 95 personas lesionadas y siete víctimas fatales, cuatro de ellas dentro del área de cobertura del dispositivo y tres fuera de ella.

Además, se impusieron 4,289 infracciones de tránsito por diversas faltas.

La institución reiteró el llamado a los conductores que retornan a la capital a mantener la precaución, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, para prevenir accidentes y garantizar un retorno seguro.

