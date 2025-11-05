Más de 112 mil vehículos se desplazaron al interior durante las Fiestas Patrias

Policía Nacional inspecciona vehículos. Policía

Por Ana Canto La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), informó que durante las Fiestas Patrias un total de 112,078 vehículos se trasladaron desde la ciudad capital hacia el interior del país.

Durante el operativo vial, se registraron 347 accidentes de tránsito, que dejaron 95 personas lesionadas y siete víctimas fatales, cuatro de ellas dentro del área de cobertura del dispositivo y tres fuera de ella.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse