Más de 112 mil vehículos se desplazaron al interior durante las Fiestas Patrias

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), informó que durante las Fiestas Patrias un total de 112,078 vehículos se trasladaron desde la ciudad capital hacia el interior del país.
Además, se impusieron 4,289 infracciones de tránsito por diversas faltas.
La institución reiteró el llamado a los conductores que retornan a la capital a mantener la precaución, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, para prevenir accidentes y garantizar un retorno seguro.