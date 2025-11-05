¿Cuándo abrirá el Concurso General de Becas del IFARHU? Esto se sabe hasta ahora

¿Cuándo se abrirá el Concurso General de Becas del IFARHU? IFARHU

Por Ana Canto El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en septiembre pasado, que el lanzamiento del Concurso General de Becas se realizará a finales de 2025 o inicios de 2026.

La postulación para participar en el concurso será exclusivamente en línea, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la entidad para poder concursar.

