¿Cuándo abrirá el Concurso General de Becas del IFARHU? Esto se sabe hasta ahora

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en septiembre pasado, que el lanzamiento del Concurso General de Becas se realizará a finales de 2025 o inicios de 2026.
¿Promedio para concursar en el Concurso General?
- Estudiantes de Primaria, Premedia y Media: deben poseer un promedio académico mínimo de cuatro con cinco (4.5) en escala de cinco (5.0).
- Estudiantes de primer ingreso universitario: deben poseer un promedio académico mínimo de cuatro con cinco (4.5) en escala de cinco (5.0).
- Estudiantes de continuación de carrera: deben poseer un índice a partir de dos (2.0) en escala de tres (3.0) en la carrera de Licenciatura que cursa actualmente.
- Estudiantes de Posgrado y Maestrías: deben poseer un índice a partir de dos (2.0) en escala de tres (3.0) en su Licenciatura previa al Posgrado o Maestría.
Becas socioeconómicas del IFARHU
Respecto a las becas socioeconómicas, Godoy explicó que también está previsto su lanzamiento, y que los interesados deberán completar un formulario donde indicarán sus condiciones socioeconómicas, a fin de aplicar los criterios de exclusión establecidos en el nuevo reglamento. Este establece un promedio mínimo de 4 hasta la media y un índice académico mínimo de 1.8 a nivel universitario.